На Ямале осудят извращенца из Кургана, он совращал детей в соцсетях

В Новом Уренгое будут судить извращенца, жителя Кургана, который находил в соцсетях детей, вступал в переписку и отправлял им порнографию. Согласно материалам расследования, пострадавшими стали 16 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет. Злоумышленник находился в момент совершения преступлений в Новом Уренгое. А пострадавшие подростки – в разных регионах России. Подробности расследования раскрывают в СУ СК ЯНАО 30 июня 2022 года.

Всего выявлено 38 эпизодов преступной деятельности злоумышленника. Ему 45 лет.

«По данным следствия, в 2021 мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 11-15 лет и вступал с ними в переписку. В ходе общения он направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии порнографического характера, видеозаписи и сообщения, в которых вел с ними циничные беседы на сексуальные темы. Своими противоправными действиями обвиняемый нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму», – говорится в сообщении следователей.

Мужчину обвиняют в нескольких преступлениях: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетних, совершённые в отношении двух или более лиц), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов).

Это уже не первый случай обнаружения извращенцев в Новом Уренгое. Один из таких злоумышленников ужу осужден.

Следователи просят родителей внимательнее относится к поведению детей, следить за изменением привычек и психологического состояния подростков.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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