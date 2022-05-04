Силовики раскрыли подробности пожара в Салехарде: хозяйку квартиры сначала убили

В Салехарде мужчина подозревается в убийстве своей знакомой и поджоге её квартиры. Инцидент произошёл 30 апреля 2022 года. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

30 апреля 2022 года в 7 часов произошёл пожар в квартире по адресу: улица Зои Космодемьянской, д.74. «При тушении возгорания обнаружено тело 26-летней хозяйки квартиры. Эксперты установили, что женщина погибла перед пожаром от удушения. Следственно-оперативной группой установлено, что накануне пожара погибшая совместно с гостем – салехардцем, недавно освободившимся из мест лишения свободы, распивала спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Задушив потерпевшую, обвиняемый совершил поджог квартиры с целью сокрытия следов преступления, однако был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома», – рассказали следователи.

Обвиняемому 25 лет. Его заключили под стражу.

Салехард, Наталья Ефремова

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