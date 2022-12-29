В Салехарде осудят 25-летнего мужчину, который убил знакомую и поджог квартиру

В Салехарде передают в суд дело мужчины, который сжёг квартиру, чтобы скрыть убийство. ЧП случилось 30 апреля 2022 года. В СУ СК Ямала напомнили, что злоумышленника задержали практически в момент возгорания – он выходил из подъезда.

25-летний мужчина выпивал вместе с 26-летней хозяйкой квартиры. На тот момент обвиняемый недавно вышел из колонии. «В ходе общения между ними возник конфликт. Задушив потерпевшую, обвиняемый совершил поджог её квартиры с целью сокрытия следов преступления, однако был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома», – рассказали следователи.

Салехард, Наталья Ефремова

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