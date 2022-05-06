В Новом Уренгое ещё долго не появится аквапарк

В Новом Уренгое в ближайшее время не будет аквапарка. Это экономически невыгодный проект. Таким мнением поделился глава города Андрей Воронов во время прямого эфира в телеграм-канале «Сова сказала» 6 мая 2022 года.

«Аквапарк ещё долго не появится. Такой проект экономически «не тянет». Инвесторы за него не берутся. Пример: в Новосибирске закрылся крупнейший аквапарк в Западной Сибири. Что уж говорить о Новом Уренгое с количеством жителей около 100 тыс. человек», – уточнил градоначальник.

Разговоры о появлении такого объекта периодически возникают в Новом Уренгое. В 2017 году прежний мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз говорил, что под аквапарк уже выделен участок напротив ТРЦ «Солнечный». Какое-то время в качестве инвестора такого проекта называли бизнесмена Сергея Плешкова. Однако, как известно, его торговый бизнес в городе пошатнулся после крупного конфликта вокруг «Солнечного», возможно, это и повлияло на срыв планов по возведению аквапарка.

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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