В Новом Уренгое осудят руководителя госучреждения за незаконные премии

В Новом Уренгое будут судить бывшего руководителя государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки». Женщина, как полагают следователи, незаконно выписывала себе премии из бюджета учреждения. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как полагают следователи, премии руководитель выписала себе в 2020 году. Хотя знала, что полномочий для принятия таких решений у неё нет. На собственное поощрение она пустила деньги, сэкономленные учреждением.

По данным агентства «Новый День», общая сумма премий, которые выписала руководитель себе – более 1,2 млн рублей.

Дело направлено в суд.

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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