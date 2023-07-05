В Новом Уренгое осудили руководителя Центра олимпийской подготовки за премию в миллион рублей

В Новом Уренгое директора «Центр олимпийской подготовки» осудили за незаконную премию – женщина выписала её себе.

Инцидент произошёл перед Новым годом в декабре 2020 года. Речь идёт о Татьяне Муфлихуновой.

«Директор ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки», зная об отсутствии полномочий принимать решение о своём премировании, издала приказ о премировании себя из сэкономленных средств учреждения»,– уточняют в следственном управлении СК Ямала.

Суд решил назначить ей условное наказание – 1 год и штраф в 500 тыс. рублей. Женщине также запрещено занимать руководящие должности в течение 2 лет.

Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении агентства «Новый День», по итогам исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» на 2020 год, к концу декабря года у учреждения образовалась экономия более 34 млн рублей из-за отмены и переноса в 2020 году спортивных соревнований (это был год пандемии). Эти деньги руководитель решила раздать сотрудникам в качестве премий. Себе она выписала премию более миллиона рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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