Суд вынес приговор ямальцу, задавившему друга погрузчиком

В Новом Уренгое осудили мужчину, который по трагической случайности задавил своего друга погрузчиком. Речь идёт о трагедии на станции техобслуживания автомобилей.

Во время манёвра мужчина, шедший впереди погрузчика, отступился. Он попал под колёса движущейся машины. Травмы оказались смертельными.

Приговором суда водителю погрузчика назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, уточнили в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Ранее следователи уже раскрывали обстоятельства ЧП. 17 ноября 2021 двое мужчин зашли в гости к своему другу – владельцу СТО. Они решили помочь ему и перегнать в ремонтный бокс фронтальный погрузчик «MITSUBER – ML333N» с неисправными тормозами.

У одного из них были права на управление таким транспортом. Он и сел за руль. Второй пошёл впереди, указывая ему путь. По дороге мужчина оступился и упал под колёса погрузчика. Погибшему было 27 лет.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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