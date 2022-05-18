Жители Яр-Сале попросили у следователей помощи в открытии рейса на воздушной подушке

Жители села Яр-Сале попросили главного следователя Ямала Андрея Егорова помочь с организацией транспортного сообщения. На приёме у главы ведомства ямальцы сообщили, что им не хватает рейсов на воздушных подушках в период распутицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК Ямала 18 мая 2022 года.

Пока что добраться до Салехарда можно только вертолётами, но их недостаточно. Кроме того, цена на билет достаточно высокая – если в семье несколько детей, то путешествие из Яр-Сале обойдётся в значительную сумму.

«Весной и осенью единственным видом транспорта, которым жители могут воспользоваться для выезда из района, являются вертолёты. Имеющихся рейсов явно не достаточно. Сельчанам приходится записываться на рейс за две-три недели, но и эта мера не гарантирует возможности вылета в город даже по самым жизненно важным вопросам, в том числе и для посещения лечебных учреждений. Учитывая повсеместное подорожание цен, ситуация для жителей сёл района осложняется также тем, что стоимость билетов на вертолёты для семей с несколькими детьми просто неподъёмная. В этих условиях хорошим выходом из сложившейся ситуации стало бы открытие официалных транспортных рейсов на «воздушных подушках»,– описывают проблему в следственном управлении.

Андрей Егоров поручил коллегам проработать вопрос совместно с чиновниками.

Агентство направит запрос в правительство Ямала с просьбой прокомментировать перспективы открытия такого рейса.

Яр-Сале, Юлия Фролова

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