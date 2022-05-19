Дептранс Ямала не запустит из Яр-Сале воздушные подушки, о которых жители просили главного следователя

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала отреагировали на проблему, которую озвучили жители села Яр-Сале главному следователю Ямала Андрею Егорову. Речь идёт о запуске воздушных подушек в межсезонье по маршруту Яр-Сале-Салехард. Как уточнили в Дептрансе, сделать это невозможно из-за слишком короткого светового дня в межсезонье.

При этом в ведомстве уточнили, что к ним в 2022 году жители села с этим вопросом не обращались.

«Протяжённость маршрута «Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» составляет порядка 270 км, время на выполнение рейса в одну сторону более 10 часов. В связи с интенсивным сокращением светового дня в осенний период и запретом, установленным правилами плавания на движение скоростных пассажирских судов в тёмное время суток, организация безопасных регулярных пассажирских перевозок судами на воздушной подушке по указанному маршруту не представляется возможной», – сообщили в Дептрансе.

Там добавили, что летом и осенью водный транспорт ходит по маршруту Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда. Вне сезона навигации жители села добираются вертолётами. Зимой действует зимник.

Яр-Сале, Юлия Фролова

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