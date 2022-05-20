Из думы Нового Уренгоя уходит депутат-пиарщик

Ещё один депутат городской думы Нового Уренгоя досрочно слагает полномочия – это Екатерина Шпаченко. Как она пояснила в беседе с агентством «Новый День», причина – переезд. Вопрос о прекращении полномочий её коллеги рассмотрят на ближайшем заседании думы 26 мая 2022 года.

Г-жа Шпаченко представляет в думе многомандатный избирательный округ №1. Она входит в состав депутатской фракции «Единой России». После её ухода в думе останутся 4 представителя многомандатного округа №1. Будут ли проводиться довыборы – пока неясно.

Согласно официальному сайту городской думы, г-жа Шпаченко работает в компании «Уренгойдорстрой» в должности заместителя гендиректора по связям с общественностью.

Осенью в Новом Уренгое должны пройти довыборы в гордуму по многомандатному округу номер 2. «ЕР» сейчас проводит праймериз для выдвижения своего кандидата.

Также новоуренгойцы будут выбирать депутата Тюменской думы: мандат стал вакантен после трагической смерти в Новом Уренгое депутата Михаила Пацевича, который выпал из окна.

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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