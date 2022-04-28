На место погибшего депутата в Тюменской облдуме заявились несколько ямальцев

На праймериз «Единой России», которые определят кандидата от партии на довыборах в Тюменскую областную думу, заявились 4 человека – бюджетники, чиновник, сотрудник компании, учреждённой властями. Речь идёт о предварительном голосовании, которое проведёт партия в надымском одномандатном округе (в него входит и Новый Уренгой). Депутата в округе не стало после трагической смерти новоуренгойца Михаила Пацевича. Он выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть в конце марта 2022 года.

Участниками праймериз «ЕР» в одномандатном округе стали:

Ярослав Ворников, единоросс, замдиректора МБУ «Молодёжный ресурсный центр» (Новый Уренгой); Дмитрий Плотников, заместитель гендиректора по административному управлению АО «Уренгойская городская сервисная компания». Единоросс; Елена Иванова, педагог-психолог ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Домашний очаг», Надымский район. Она беспартийная; Единоросс Виктория Лемешаева, начальник отдела в департаменте образования администрации Надымского района.

Данные этих людей опубликованы на всероссийской платформе предварительного голосования «ЕР».

В региональном отделении партии «Единая Россия» на Ямале не смогли ничего сказать о праймериз, неизвестно, все ли это участники или будут ещё. Там пообещали перезвонить позднее и бросили телефонную трубку.

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Надым, Новый Уренгой, Юлия Фролова

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