После трагической гибели депутата пройдут довыборы в Тюменскую думу

В сентябре 2022 года жители Ямала выберут нового депутата Тюменской областной думы. В единый день голосования состоятся довыборы по надымскому одномандатному округу. Мандат вакантен после трагической гибели депутата Михаила Пацевича 26 марта 2022 года в Новом Уренгое.

«Сейчас мы готовим календарь выборов. Довыборы по надымскому округу будут объявлены ориентировочно в июне 2022 года, а пройдут они в сентябре», – сообщили агентству «Новый день» в Избиркоме Тюменской области.

В надымский одномандатный округ входит город Новый Уренгой, Надымский район, город Надым.

Тюмень, Новый Уренгой, Юлия Фролова

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