В Новом Уренгое состоится прощание с депутатом Тюменской думы Михаилом Пацевичем

Прощание с погибшим депутатом Тюменской областной думы Михаилом Пацевичем состоится 29 марта 2022 года. Место – ритуальный зал по адресу Буровиков, 4 в Новом Уренгое с 12 до 14 часов. Об этом сообщает телеканала «Импульс Севера».

Мужчина погиб 26 марта, упав с высоты. Его тело обнаружили в жилом дворе. К сожалению, спасти его не удалось – он скончался до прибытия медиков. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП, но пока никак не комментирует обстоятельства трагедии.

Они известны журналистам из неофициальных источников. Сообщалось, что ЧП произошло около трёх часов дня в субботу. Мужчина, по предварительным данным, упал с высоты 9 этажа. Трагедии предшествовал семейный конфликт, по версии источников «Север Пресс».

Михаил Пацевич был депутатом по надымскому округу в Тюменской областной думе.

Председатель думы Сергей Корепанов выразил соболезнования семье и близким погибшего. «От имени депутатов Тюменской областной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с безвременной и трагической смертью депутата Тюменской областной Думы, члена комитета по социальной политике Михаила Сергеевича Пацевича. Больно и горько, что ушёл из жизни молодой, энергичный человек, обладающий лидерскими качествами, наделённый доверием своих избирателей, опора для своей семьи. Это тяжёлая утрата и мы будем скорбеть и помнить этого замечательного человека», – говорится в сообщении г-на Корепанова на сайте областной думы 28 марта 2022 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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