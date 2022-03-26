В Новом Уренгое в результате падения с высоты погиб тюменский депутат

Депутат Тюменской областной думы директор детского сада «Звёздочка» в Новом Уренгое Михаил Пацевич погиб 26 марта 2022 года. Следователи начали проверку по факту ЧП. По данным агентства «Новый День», мужчина упал с высоты.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов выразил соболезнования родным и близким погибшего. «В нашей памяти он останется активным и ответственным человеком, настоящим патриотом Нового Уренгоя и Ямала. Крепости духа и стойкости близким», – написано в официальном телеграм-канале города.

По данным издания «Север Пресс», ЧП случилось около трёх часов дня, мужчина скончался до приезда скорой. По некоторым данным, причиной гибели могли стать семейные обстоятельства. Предварительно известно, что погибший упал с высоты 9 этажа из дома по адресу Арктическая, 31.

В думе Тюменской области Пацевич представляет округ номер 2 – Надымский, туда входит и Новый Уренгой.

фото – Михаил Пацевич. Администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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