Единороссы выдвинут в Тюменскую думу председателя Совета отцов из Нового Уренгоя

Кандидатом на довыборах в Тюменскую областную думу по надымскому округу должен стать новоуренгоец Дмитрий Плотников. Он стал победителем праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

Довыборы будут проводиться в сентябре 2022 года. Цель – выбрать депутата на место погибшего Михаила Пацевича, который упал с высоты в конце марта текущего года. В надымский округ также входит Новый Уренгой.

Дмитрий Плотников набрал 3949 голосов на предварительном голосовании «ЕР». Согласно официальной справке, он занимает должность заместителя гендиректора по административному управлению «Уренгойская городская сервисная компания». Учредитель компании – мэрия Нового Уренгоя. Плотников является единороссом. А также возглавляет общественную организацию «Отцы России» в ЯНАО.

Новый Уренгой, Надым, Тюмень, Наталья Ефремова

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