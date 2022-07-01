Единороссы и коммунисты выдвинули кандидатов в Тюменскую областную думу

Две партии выдвинули своих кандидатов в Тюменскую областную думу, на довыборы по одномандатном надымскому округу. От «Единой России» на выборы двинется, как и предполагалось, Дмитрий Плотников. От КПРФ – Алибек Джабуев.

Г-н Джабуев является секретарём первичного отделения посёлка Коротчаево Новоуренгойского городского местного отделения КПРФ. Г-н Плотников – возглавляет общественную организацию «Отцы России» в ЯНАО.

Выборы пройдут в сентябре 2022 года.

Вакантным также стал мандат скончавшегося в конце июня 2022 года спикера областной думы Сергея Корепанова. Он был избран по спискам «Единой России». Вероятно, партия примет решение, кому передать его мандат.

Новый Уренгой, Надым, Наталья Ефремова

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