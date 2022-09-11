На довыборах в Тюменскую облдуму лидирует самый богатый депутат

Единоросс Дмитрий Плотников лидирует среди кандидатов на довыборах в Тюменскую областную думу по предварительным итогам. Он, по данным на 21 час, набрал 1714 голосов. При этом число действительных бюллетеней – 3231. Судя по информации Избиркома, обработаны все бюллетени. На втором месте пока что кандидат от ЛДПР Любовь Поздеева с 624 голосами. Об этом сообщается в материалах избирательной комиссии Тюменской области.

По итогам голосования будет выбран депутат по надымскому округу, куда входит в том числе Новый Уренгой.

Довыборы проводятся из-за смерти Михаила Пацевича, который выпал из окна в Новом Уренгое всеной этого года.

Дмитрий Плотников тоже из Нового Уренгоя. Он является председателем организации «Отцы России» в ЯНАО и работает в муниципальной компании города. На выборы он потратил 2,3 млн рублей по данным на 7 сентября 2022 ода. В 2021 году он заработал 7,3 млн рублей. Это больше чем у остальных кандидатов

Надым, Тюмень, Юлия Фролова

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