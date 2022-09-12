Избирком назвал победителя довыборов в Тюменскую думу в одномандатном надымском округе

Избирком Ямала озвучил предварительные итоги довыборов в Тюменскую областную думу по надымскому одномандатному округу. Лидером по данным на 11 часов дня местного времени 12 сентября является единоросс Дмитрий Плотников. На втором месте либерал-демократ Любовь Поздеева. Таким образом с момента внесения первых данных в ГАС «Выборы» распределение голосов не изменилось.

Согласно информации в официальном телеграм-канале Избирательной комиссии Ямала, г-н Плотников набрал около 52% голосов тех, кто пришёл на участки. Явка, по версии комиссии, составила 30%. Напомним, в надымский округ входят жители Надымского района и Нового Уренгоя.

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Надым, Тюмень, Наталья Ефремова

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