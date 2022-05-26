Депутаты Ямала «обнулили» губернатора

Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки в региональный устав, которые отменяют ограничения по срокам нахождения на посту губернатора. Раньше в уставе автономного округа было закреплено, что занимать пост губернатора одно лицо может в течение двух сроков подряд, то есть на протяжении 10 лет беспрерывно. Теперь этот пункт из устава автономии убрали. Решение приняли 26 мая 2022 года на очередном заседании.

Эти изменения стали возможны после корректировки федерального законодательства.

Кроме того, депутаты расширили полномочия губернатора ЯНАО по отношению к главам. Глава региона сможет делать выговор и даже отправлять мэров в отставку.

Губернатор будет вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий».

Кроме того, в уставе теперь будет написано: «Губернатор вправе отрешить от должности главу муниципального образования, если в течение месяца со дня вынесения губернатором автономного округа предупреждения, объявления выговора главой местной администрации в автономном округе не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора».

На заседании 26 мая поддерживать закон с такими поправками в устав отказались коммунисты. Как пояснила представитель КПРФ депутат Елена Кукушкина, фракция не поддерживала и федеральный закон, который разрешает такие изменения. «Мы выступаем за прямые выборы губернаторов и глав», – отметила г-жа Кукушкина.

Новые поправки вступят в силу 1 июня 2022 года. При этом нормы об экономической основе деятельности органов публичной власти, которые также изменились в уставе, с 1 января 2023 года.

Салехард, Юлия Фролова

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