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Пятница, 27 мая 2022, 10:23 мск

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Губернатор Артюхов вручил медаль ушедшему в отставку председателю арбитражного суда ЯНАО

фото – арбитражный суд ЯНАО

И.о. председателя арбитражного суда ЯНАО назначен Александр Джалцанов. Назначение произошло после отставки прежнего председателя суда Андрея Слесарева. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил уходящему судье Слесареву медаль «За вклад в развитие Ямала». Об этом сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО.

Андрей Слесарев возглавлял арбитражный суд с 2010 года. В отставку он ушёл 20 мая 2022 года.

Согласно официальной биографии, г-н Джалцанов родился 29.09.1982 г. в пос. Улан-Хол, Каспийского района, республики Калмыкия. Окончил НОУ «Московская академия экономики и права». Он входит в судебный состав по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве).

Как уточняется на сайте суда, в арбитражном суде ЯНАО работают 17 судей, включая руководителей суда.

Салехард, Юлия Фролова

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