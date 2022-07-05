Назвали кандидата на пост председателя арбитражного суда ЯНАО

На пост председателя арбитражного суда ЯНАО претендует Александр Мотовилов. Об этом сообщается в материалах высшей квалификационной коллегии судей РФ. Его заявление рассмотрят 11 июля 2022 года.

Г-н Мотовилов является судьёй арбитражного суда ЯНАО. Согласно официальной биографии, он родился 29.11.1964 г в Казахстане. В 1988 г закончил Всесоюзный юридический заочный институт. Стаж работы по юридической профессии – более 27 лет. Он входит в судебный состав по рассмотрению дел о банкротстве.

Сейчас и.о. председателя суда является Александр Джалцанов. Он исполняет обязанности после отставки с поста прежнего председателя арбитражного суда округа Андрея Слесарева.

Салехард, Наталья Ефремова

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