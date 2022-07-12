Совет судей отказал в назначении Мотовилова председателем арбитражного суда ЯНАО

Претендент на пост председателя арбитражного суда ЯНАО Александр Мотовилов получил отрицательные рекомендации о ВККС. Его кандидатуру рассматривали вчера, 11 июля 2022 года. У комиссии возникло несколько вопросов к его собственности. В итоге ему отказали.

Как пишет pravo.ru, в ходе проверочных мероприятий не подтвердилось наличие у судьи автомобиля Nissan. Коллегия попросила разъяснить этот момент. Мотовилов указал, что машина ему действительно принадлежит и он предоставлял копию о её регистрации. Судьи спросили, почему он не значится в налоговой. На это Мотовилов ответил, что ему пояснили – по закону Тюменской области транспортные средства с небольшим объёмом двигателя налогом не облагают.

ВС и Совет судей его кандидатуру не поддержали и ВККС отказала ему в рекомендации.

Салехард, Наталья Ефремова

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