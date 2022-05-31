У пострадавших во время пожара на месторождении Ямала сильные ожоги тела

Прокуратура присоединилась к проверке пожара на Еты-Пуровском месторождении Ямала, в котором 31 мая 2022 года погиб человек. Травмы получили два сотрудника подрядной организации. По данным источника агентства «Новый День», у них ожоги до 80% тела. Напомним, их доставили в больницу Ноябрьска вертолётом.

Надзорная инстанция проверит, как соблюдалось законодательство в области охраны труда и производственного травматизма. Природоохранная прокуратура, в свою очередь, изучит как соблюдались требования законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Об этом сообщают в ведомстве сегодня.

«31.05.2022 на Еты-Пуровском месторождении при проведении плановых работ по подъёму электропогружного центробежного насоса произошло возгорание подъёмного агрегата, возникшее, по предварительным данным, в результате выброса нефтяных, газовых и водопроявлений. И повлекшее причинение вреда здоровью двум работникам, а также смерть одного человека», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Сотрудники ведомства выехали на место ЧП. Ранее в следственном управлении СК Ямала сообщили, что проводят доследственную проверку.

Пуровский район, Юлия Фролова

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