Из-за гибели бурильщика в пожаре на месторождении Ямала возбудили дело

Из-за пожара на Еты-Пуровском месторождении Ямала, в результате которого погиб рабочий, возбудили уголовное дело. Квалификация – ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Речь идёт о ЧП, которое случилось утром 31 мая 2022 года.

Сотрудники подрядной организации «Сибирская сервисная компания» ремонтировали скважину. По предварительной версии следствия, во время работ были допущены нарушения. Загорелось оборудование. Погиб 26-летний бурильщик. Ещё двое его коллег получили сильные ожоги, они живы, находятся в больнице.

«На территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Пуровском районе работниками акционерного общества проводились работы, связанные с ремонтом скважины. В процессе ремонта из-за допущенных нарушений правил ведения работ произошло возгорание подъёмного агрегата, в результате чего погиб 26-летний бурильщик коммерческой организации, ещё двоим причинены телесные повреждения в виде термических ожогов», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК Ямала 1 июня 2022 года.

Силовики намерены изучить, насколько качественно выполняли свою работу лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Прокуратура также изучает соблюдение техники безопасности на производстве.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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