Силовики выехали на Еты-Пуровское месторождение Ямала, где в пожаре погиб человек

Силовики выехали на Еты-Пуровское месторождение Ямала, где утром 31 мая в пожаре погиб человек. В результате ЧП есть ещё двое пострадавших.

«По предварительным данным следствия, утром 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки месторождения Пуровского района в ходе производства работ произошёл пожар, в результате которого один мужчина погиб, ещё двоим причинены травмы», – сообщает пресс-служба СУ СК Ямала.

Проверку проводит Пуровский межрайонный следственный отдел.

Как сообщает «МК-Ямал», загорелся подъёмный агрегат, принадлежащий подрядчику – АО «Сибирская сервисная компания». В результате ЧП погиб бурильщик – работник этой организации, два его помощника получили ожоги.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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