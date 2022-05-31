Пострадавших в пожаре на месторождении Ямала вертолётом доставили в больницу

Пожар на Еты-Пуровском месторождении Ямала 31 мая возник из-за выброса и возгорания нефтескважиной жидкости. Пострадавших рабочих доставили вертолётом в больницу Ноябрьска. Об этом рассказал представитель подрядной организации «Сибирская сервисная компания» изданию НУР24.

«При производстве плановых работ по подъёму погружного оборудования бригадой капитального ремонта скважин АО «Сибирская сервисная компания» произошёл выброс и возгорание нефтескважиной жидкости. Один сотрудник погиб, двое пострадали. Бортом санавиации пострадавших оперативно доставили в центральную городскую больницу Ноябрьска. В настоящее время скважина заглушена, возгорание потушено. На месте работает комиссия по расследованию причин произошедшего», – рассказал заместитель директора по производству филиала ремонта скважин АО «Сибирская сервисная компания» Дмитрий Новиков.

Месторождение разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Там добавили, что окажут помощь пострадавшим и семье погибшего.

Силовики ранее сообщили, что на место выехала следственная бригада.

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Пуровский район, Наталья Ефремова

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