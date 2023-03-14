Силовики назвали предполагаемых виновников пожара и гибели троих человек на ямальском месторождении

Следователи назвали предполагаемых виновников пожара на Еты-Пуровском месторождении и гибели троих человек. ЧП случилось 31 мая 2022 года во время ремонта скважины. Раньше было известно только об одном погибшем. К сожалению, двое пострадавших, получивших ожоги, скончались позднее в больнице.

На скамье подсудимых откажутся бурильщик и мастер. Первый ушёл, недоделав работу, второй дал задание другим сотрудникам приступить к работе, хотя получил сигнал о том, что это может быть небезопасно.

Подробности расследования раскрывают 14 марта в следственном управлении СК Ямала.

«На территории кустовой площадки месторождения работники проводили ремонт скважины. Бурильщик капремонта скважин, являясь руководителем ночной смены бригады, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности, после выполнения задания, полученного от мастера, покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано.

Мастер по ремонту скважин проигнорировал сообщенные бурильщиком данные, после чего выдал задание членам бригады продолжить работы», – описывают суть обвинения в СУ СК Ямала.

Утром произошёл выброс нефтегазового флюида из скважины с образованием газо-паровоздушной смеси. Работники бригады попытались устранить аварию. Но газо-паровоздушная смесь воспламенилась.

В результате пожара погиб 26-летний бурильщик, ещё двое рабочих, получивших термические ожоги, скончались в больнице.

Квалификация обвинения – ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, смерть двух и более лиц).

Дело передано в суд.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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