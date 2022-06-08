В спецоперации на Украине погиб житель Ноябрьска

Во время спецоперации на Украине погиб житель Ноябрьска Алексей Казанцев. Об этом сообщает «Ямал 1». Погибшему было 26 лет.

По данным издания, Алексей родился в Хакасии, с 2019 года жил в Ноябрьске. Служил по контракту в войсковой части Чебаркуля, откуда позже его направили для участия в спецоперации на Донбасс.

В Ноябрьске у него остались мама и 2-летняя дочь. Алексея Казанцева похоронят как героя с соблюдением всех воинских почестей.

Ранее стало известно, что погиб житель Лабытнанги Андрей Иванов.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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