В Лабытнанги выступят «Бандэрос» и «Отпетые мошенники» за 3,5 млн рублей

В Лабытнанги в день города и день посёлка Харп выступят группы «Отпетые мошенники» и «БандЭрос». Выступление должно состояться 10 сентября 2022 года. Стоимость этих услуг – 3,5 млн рублей.

Источник финансирования: средства МАУК «Централизованная клубная система» (субсидия на проведение торжественных мероприятий городского значения).

«Место оказания услуг: уличная сценическая площадка муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система», Лабытнанги, пл. В. Нака, д.2; уличная сценическая площадка муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр», посёлок Харп, пл. Мира», – говорится в документах закупки.

Ранее стало известно, что почти 3,7 млн рублей из бюджета потратят на организацию выступления артистов, в том числе группы «Мираж» и Vavan, в посёлке Ханымей 10 сентября 2022 года.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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