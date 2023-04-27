Концерты за 11 млн рублей: на дне города Лабытнанги выступят «Дабро» и «Иванушки Интернешнл»

В Лабытнанги на день города власти планируют выступление групп «Дабро», «Иванушки Интернешнл» и кавер-коллектива «Бакс Банни». Об этом сообщается в документах, которые размещены на сервисе госзакупок. Город в этом году отмечает 155- летие со дня образования.

Помимо этого на празднике чиновники хотят увидеть шоу Бабабанщиков «Васильев Грув», шоу «Живые статуи», шоу «Ходулисты», театрализованное шоу «Буратино» театра «Парабазис».

На представления и выступления власти готовы потратить около 11 млн рублей. Кавер-группа «Бакс Банни» выступит помимо Лабытнанги также в Харпе.

Концерты состоятся 9 и 10 сентября 2023 года.

Заказчиком артистов является МАУК «Централизованная клубная система».

В 2022 году на дне города Лабытнанги выступали «Отпетые мошенники» и «БандЭрос». Выступление обощлось в 3,5 млн рублей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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