Бюджет Надымского района будет выплачивать полпреду Якушеву ежемесячное денежное содержание

Депутаты думы Надымского района присвоили полпреду в УрФО Владимиру Якушеву звание почётного гражданина Надымского района. Решение они приняли 24 мая 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте района. Решение подписано председателем думы Анатолием Писаренко.

При этом согласно положению о присвоении звания, лица, удостоенные почётного звания, единовременно премируются в размере 100 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. Кроме того, ежемесячно почётные граждане получают денежное содержание в размере 30 тыс. рублей. Пожизненно.

Звание «Почётный гражданин Надымского района» присваивается за многолетний труд, особо выдающиеся заслуги, реальный и значительный вклад в дело социально-экономического развития Надымского района, высокие достижения в экономике, производстве, науке, технике, культуре, образовании, воспитании, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной и общественной деятельности и иные особые заслуги перед Надымским районом и его населением.

Согласно биографии полпреда, г-н Якушев учился в надымской школе №2.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что в декабре 2021 года главе дочки «Газпрома» – «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову присвоили звание почётный гражданин Надымского района.

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Надымский район, Юлия Фролова

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