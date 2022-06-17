Власти Ямала приняли положительное решение по запуску автобуса из Надыма в Новый Уренгой

Власти Ямала приняли положительное решение по открытию автобусного маршрута из Надыма в Новый Уренгой. Этот же маршрут предполагает и заезд автобуса из Надыма в Пангоды. О том, что жители просили запустить такие рейсы, говорил в феврале текущего года глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Автобусы запустят с 1 июля, рассказывают в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Время в пути – около 5 часов. Также автобус будет заезжать в посёлки Правохеттинский и Пангоды. Для удобства жителей в Новом Уренгое остановки запланированы на железнодорожном вокзале и в аэропорту. По вторникам, четвергам и субботам будет выполнятся два оборотных рейса. Из Надыма первый автобус будет выезжать в 06:00, второй – в 15:30, из Нового Уренгоя первый – в 06:15, второй – в 16:00», – уточнили в правительстве.

Перевозчик ещё не выбран – идёт конкурс.

Надым, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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