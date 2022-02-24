Надымский глава Жаромских рассказал о перспективах запуска автобуса в Новый Уренгой

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских прокомментировал перспективы открытия двух новых автобусных маршрутов: из Надыма в Пангоды и из Надыма в Новый Уренгой. Об этом он рассказал в рамках прямого эфира 24 февраля 2022 года.

Первый маршрут муниципальный, открыть его власти муниципалитета могут самостоятельно. Он точно будет. Сейчас муниципальные служащие определяют периодичность и стоимость проезда.

«Точно в ближайшее время, я вам обещаю, у нас появится маршрут внутримуниципальный из Надыма в Пангоды. Сейчас мы определяем для себя уже детали: как часто он будет ходить, какая будет цена. Смотрим сопоставимые расценки на такой внутримуниципальный маршрут», – отметил г-н Жаромских.

Маршрут Надым-Новый Уренгой межмуниципальный, полномочия по организации движения в этом случае принадлежат окружным властям. Тут перспектива пока не определена, решения по нему ещё нет.

«Мы ведём переговоры с департаментом транспорта. Там очень сейчас замечательный руководитель (вероятно, речь идёт о Денисе Напольском – прим.ред.), он проникается всегда проблемами транспортными территорий. Мы с ним ведём диалог, чтобы помимо пангодинского маршрута постараться просчитать, посмотреть возможности, и в перспективе открыть маршрут межмуниципальный из Надыма в Уренгой», – заявил г-н Жаромских.

Надым, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»