Новую схему общественного транспорта в Надымском районе разработает питерская компания

Разрабатывать новую схему общественного транспорта Надымского района будет компания «Дорнадзор» из Санкт-Петербурга. Она выиграла аукцион, предложив цену контракта в 4 млн 950 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте торгов 26 апреля 2022 года. Подрядчик на основе анализа текущей ситуации должен предложить варианты развития пассажирского транспорта, в том числе и определить, нужно ли менять маршруты и цену билета.

Как уточнили в ответ на запрос агентства «Новый День» в администрации Надымского района, действующая схема движения общественного транспорта в Надыме охватывает не весь город и нуждается в модернизации. «Жители Надыма просят организовать остановки на проезде № 13 и по улице Кедровой. Сейчас в городе проводится реконструкция автодороги на проезде № 1, где планируется поставить новую остановку», – объяснили закупку местные чиновники.

Там добавили, что пассажирские перевозки есть только в Пангодах и Надыме. В городе это 9 маршрутов, в посёлке – 1. «Оплата перевозчику производится в рамках муниципального контракта, по факту выполнения работ. Дополнительно с 1 мая 2022 года открывается новый регулярный маршрут Надым – Пангоды – Надым», – уточнили в администрации района.

В администрации Надымского района не ответили на вопрос о том, почему хотят увидеть в аналитической работе варианты смены модели организации перевозок. Речь идёт о переходе на концессионные соглашения или брутто и нетто-контракты. «Исполнителями контракта будут представлены различные варианты реализации транспортной модели на территории района. Администрацией будет проведен их анализ и выбран самый оптимальный вариант», – указали чиновники.

Надым, Юлия Фролова

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