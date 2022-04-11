Надымские власти ищут подрядчика для анализа общественного транспорта

Власти Надымского района ищут подрядчика для модернизации схемы движения общественного транспорта. Планируется, в том числе, опросить жителей и узнать, довольны ли они качеством обслуживания в автобусах. Подрядчик на основе анализа текущей ситуации должен предложить варианты развития пассажирского транспорта, в том числе и определить, нужно ли менять маршруты и цену билета. Об этом сообщается в документах аукциона, сообщает «Новый День».

В начале апреля администрация Надымского района разместила аукцион по поиску подрядчика для разработки комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Цель такой научной работы – повышение уровня оказания услуг и оптимизации маршрутной сети.

Выполнить работу нужно до конца ноября 2022 года. Максимальная сумма контракта – 5 млн рублей. Средства выделят из бюджета муниципалитета.

Подрядчику нужно будет проанализировать несколько процессов и сфер. В том числе, работа должна содержать прогнозы по застройке района, анализ состояния автобусного парка, анализ предприятий, которые сейчас занимаются перевозкой пассажиров, сведения о пассажиропотоке, данные о пробках, анализ доступности остановок и анализ жалоб граждан на общественный транспорт.

Социологический опрос жителей надымские чиновники предлагают провести онлайн. И опросить 650 респондентов. Опрос должен дать ответы на вопрос – как люди из разных социальных слоёв пользуются общественным транспортом, что им нравится и что не нравится.

Подрядчик также должен дать рекомендации чиновникам – как дальше развивать общественный транспорт. И тут есть интересный пункт, чиновники ожидают предложений по изменению порядка организации перевозок.

«В том числе: по изменению вида регулярных перевозок (по регулируемым или по нерегулируемым тарифам), изменению организационной модели (сохранение существующего положения, заключение нетто- или брутто-контрактов между администрацией Надымского района и перевозчиками с выделением закупочных лотов, заключение концессионных соглашений); предложения по изменению тарифной политики», – говорится в документах закупки.

Напомним, в Надыме работает муниципальное автотранспортное предприятие.

Кроме того, подрядчику по итогам анализа нужно будет внести предложения по маршрутной сети – какие маршруты нужно закрыть, какие ввести. А также указать чиновникам, какие нужно построить остановки, где ввести отдельные полосы для общественного транспорта. Чиновники ждут рекомендаций и по обновлению автобусов.

Подобные научно-исследовательские работы заказывают в последнее время многие муниципалитеты. В том числе, например, власти Сургута.

Ранее транспортную тему затрагивал глава района Дмитрий Жаромских. Он обещал жителям, что что точно откроется маршрут Надым-Пангоды. А вот другой желаемый жителями маршрут – Надым-Новый Уренгой – пока под вопросом.

Надым, Юлия Фролова

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