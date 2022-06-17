Стоимость автодорожной части моста через Обь на Ямале выросла на 30%

Стоимость строительства автомобильной части моста через Обь на Ямале, которое в рамках Северного широтного хода должен был профинансировать округ, выросла на 25-30%. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом глава региона отметил, что Ямал не откажется от своих обязательств по реализации проекта СШХ. «На Ямале мы точно ни от чего отказываться не будем. Мы готовы выполнить нашу составляющую проекта вне зависимости от подорожания металла, от каких-то геополитических изменений», – сказал он.

Артюхов также отметил, что в ближайшее время ожидается несколько совещаний при правительстве РФ, где будет сформирована новая модель финансирования проекта.

В марте 2022 года глава ЯНАО говорил, что из СШХ уберут заемное финансирование (тогда ЦБ поднял ключевую до 20% – прим. ред.). При этом Ямалу уже был одобрен инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей на мост через Обь.

Северный широтный ход (СШХ) – проект строительства железнодорожной магистрали Обская-Салехард-Надым с мостом через Обь между Салехардом и Лабытнанги.

Салехард, Ольга Федорова

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