В Надымском районе второй день тушат свалку

В Надымском районе горит мусорный полигон с 19 июня 2022 года. Локализация по данным на 20 июня 13:30 (местного времени) не объявлена. На месте работают сотрудники МЧС и администрации муниципалитета.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС ЯНАО, горение обнаружили в 17:14 накануне. «Идёт тление на площади 400 кв.м. От МЧС на месте работают 2 автомобиля и 4 человека. Также на месте работают сотрудники администрации Надымского района. Жителям населённого пункта ничего не угрожает, ситуация под контролем», – уточнили в ведомстве.

Вместе с этим региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО – «Инновационные технологии» – со своего официального аккаунта «Вконтакте» написал, что «очаги возгорания локализованы, открытого горения нет, задымление уменьшается. Работает 5 единиц пожарной и специальной техники».

Видео горения опубликовано в группе «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте».

Надым, Юлия Фролова

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