Прокуратура нашла нарушения на свалке в Надыме после пожара

Прокуратура нашла нарушения на свалке в Надыме. Проверку надзорное ведомство провело после того, как журналисты написали о возгорании на полигоне. ЧП случилось в июне 2022 года.

Как выяснила прокуратура, санкционированная свалка в Надыме расположена на земельном участке, предоставленном ООО «Инновационные технологии» (регоператор по обращению с ТКО). При этом свалка не включена в перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, так как находится на землях населённых пунктов. Сейчас администрация Надымского района меняет категорию земель.

«Вопреки требованиям законодательства на территории полигона не проводится регулярное увлажнение отходов, допущено неоднократное самовозгорание отходов. Эксплуатацию имущества ООО «Инновационные технологии» осуществляет АО «Ямалэкосервис».Эта компания в связи с горением провела работы по пересыпке отходов слоем негорючих материалов, видимое горение устранено»,– уточнили в ведомстве.

Природоохранный прокурор внёс руководителю ООО «Инновационные технологии» представление об устранении нарушений закона.

Нарушения устранены, пожар потушен, организация приобрела специальные средства для обеспечения пожарной безопасности, на свалку доставлен песок.

Надым, Юлия Фролова

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