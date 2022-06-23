Мэр Нового Уренгоя Воронов разозлился на мужчину, оседлавшего топиар

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов выразил недовольство в связи с тем, что новые топиарные фигуры в городе стали объектом вандализма – на одну из них взгромоздился взрослый мужчина. В своём телеграм-канале г- н Воронов опубликовал фото злоумышленника и написал, что у него нет приличных слов, чтобы описать свои эмоции.

«Без комментариев. Приличных слов у меня нет», – написал градоначальник 23 июня 2022 года.

Фото, опубликованное мэром, прислал один из его подписчиков в ответ на вчерашний пост Воронова – тоже про топиарные фигуры. В том посте градоначальник просил не залазить на фигуры и не сажать на них своих детей.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что власти Нового Уренгоя выбрали подрядчика, который должен был высадить цветы и установить новые топиарные формы.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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