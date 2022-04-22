Поставить топиарии и высадить цветы в Новом Уренгое за 129 млн рублей должна тюменская контора

Озеленением Нового Уренгоя за 129 млн рублей должна заняться тюменская компания ООО «Геоспецстрой». Она была единственным участником торгов, больше никого такой финансовоёмкий контракт не заинтересовал. Хотя на этапе сбора заявок другая тюменская компания подавала сразу 2 жалобы в УФАС на аукционную документацию.

При этом компания «Геоспецстрой» не спешит подписывать проект контракта, который направлен ей ещё 13 апреля 2022 года.

За 129 млн рублей подрядчик должен будет установить топиарии, изготовить вазоны, посадить деревья, цветы и кустарники. Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало, где и какие насаждения будут высажены и какие топиарии хотят увидеть чиновники Нового Уренгоя в городе.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»