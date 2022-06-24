На Ямале ночью загорелся пассажирский поезд

Ночью 24 июня на перегоне Ханымей-Ноябрьск-2 загорелся вагон пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой-Оренбург. Возгорание началось в 4 часа 10 минут, горел вагон №13.

«В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В настоящее время движение на участке приостановлено. Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка. Предварительная причина возгорания – поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативна группа.

Ноябрьск, Ольга Федорова

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