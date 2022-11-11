Поджигатель поезда Новый Уренгой – Оренбург оказался психически больным

Мужчина, который поджег поезд Новый Уренгой-Оренбург летом 2022 года, оказался психически больным. Его хотят отправить на принудительное лечение вместо колонии. Расследование в отношении него закончено.

Обвиняемый в момент ЧП находился в наркотическом опьянении, угрожал ножом пассажирам и проводникам, ударил проводников. Сейчас он находится в психбольнице.

Подробности напоминают в Уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошёл в 4 часа утра на перегоне Ханымей – Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги.

«24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда № 379 сообщением Новый Уренгой – Оренбург мужчина, угрожая присутствующим лицам расправой, держа в руке нож, из хулиганских побуждений нанёс удары рукой двум проводникам, одному из них высказывал угрозу убийством. После чего злоумышленник поджег вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда ущерб на общую сумму более 2,9 млн. рублей»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

Обвиняемому 38 лет. Он житель Пермского края. Квалификация обвинения – ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

«Уголовное дело направлено в Пуровский районный суд округа для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера»,– уточнили в прокуратуре.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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