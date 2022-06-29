На Ямале до конца года разработают дизайн-проект реконструкции арт-резиденции «Полярис»

Власти Ямала оплатят дизайн-проект для реконструкции арт-резиденции «Полярис» в Салехарде. Дизайнера планируют найти через непрозрачный «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» (РИФ «Ямал»).

Губернатор Дмитрий Артюхов 23 июня подписал постановление, согласно которому РИФ «Ямал» получит субсидию почти 4,8 млн рублей. На эти средства фонд должен будет разработать дизайн-проект модернизации атриума и второго этажа здания молодёжно-развлекательного комплекса «Полярис». Срок – до 31 декабря 2022 года.

Судя по документам, в разработанный дизайн-проект может входить эскизный план размещения локаций, предварительный подбор материалов, оборудования, сценариев светового оформления, разработка технической документации.

Почему подрядчика для разработки дизайн-проекта реконструкции «Поляриса» нельзя найти на открытых торгах – не вполне ясно. Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство Ямала с просьбой разъяснить механизм поиска дизайнера.

Когда планируется ремонт и что конкретно хотят видеть в дизайн-проекте чиновники Ямала – не уточняется.

Главный распорядитель средств субсидии – департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО.

«Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» учреждён правительство Ямала. Фонд не ведёт публичной отчётности, хотя регулярно получает средства из бюджета Ямала.

фото – арт-резиденция «Полярис» внутри

Салехард, Юлия Фролова

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