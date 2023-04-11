Власти ищут нового ресторатора в арт-резиденцию «Полярис» в Салехарде

Власти ищут нового ресторатора, который займёт площади в арт-резиденции «Полярис». Раньше там была кофейня «Максим», но она закрылась. Как пишет «Красный Север», чиновники объявили конкурс. Предприниматели могут подавать заявки до конца апреля.

«Для участия в конкурсе необходимо предоставить концептуальное описание проекта, визуализацию дизайнерских решений, ассортимент блюд и их стоимость. Отдельное предпочтение отдается кандидатам, имеющим соглашения или нацеленные их заключить с брендовой компанией», – рассказали в издании.

«Преимущество получат кандидаты с проектами, рассчитанными на семейную и молодёжную аудиторию, нацеленные на популярную франшизу, либо имеющие свой уникальный концепт, рассчитанный на локальную и авторскую кухню, а также готовые, при необходимости, обеспечить питанием единовременно свыше 150 человек», – сообщил глава департамента молодёжной политики и туризма Наиль Хайруллин, которого цитируют «Вести Ямал».

Территория, которую готовы отдать под кафе – 291,4 кв.м. Кроме того, арендатору обещают льготные условия аренды, действующие в регионе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внутри резиденции есть разнообразные развлечения, такие как боулинг, кинотеатр, компьютерный клуб и театр. Также есть большая концертная площадка, детская игровая зона, конференц-зал, танцевальная и другие студии, офис, в котором работают 90 специалистов.

Салехард, Наталья Ефремова

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