Авиакомпании «Ямал» и «Ютэйр» получат от федерального правительства около 8 млрд рублей

Авиакомпании «Ямал» и «Ютэйр» получат субсидии от правительства РФ на возмещение расходов по полётам внутри страны. Об этом сообщает 29 июня 2022 года Росавиация.

Ведомство одобрило заявку АТК «Ямал» на 900 млн рублей. ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» – почти на 7 млрд рублей.

Окончательный размер субсидии, судя по информации Росавиации, будет зависеть от числа полётов и загрузки рейсов.

«Средства за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года начнут перечисляться авиакомпаниям, начиная с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях. Чем больше пассажирокилометров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезённых пассажиров, и дальность полёта, и частота рейсов. Такой подход к субсидированию потенцирует компании выполнять авиаперевозки более взвешенно и качественно, подходя к вопросу планирования своей маршрутной сети более эффективно», – говорится в сообщении Росавиации.

Федеральные власти рассчитывают, что финансовая поддержка поможет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелёты.

Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Планируется, что авиакомпаниям России будет предоставлено 100 млрд рублей.

Салехард, Ханты-Мансийск, Москва, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»