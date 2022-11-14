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Понедельник, 14 ноября 2022, 17:10 мск

Новости Ямал

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АТК «Ямал» получит из резервного фонда правительства РФ около 970 млн рублей

Авиакомпания «Ямал» получит дополнительные субсидии от Росавиации на 2022 год. Сумма – 67,6 млн рублей.

Как говорится в документе ведомства, субсидии предосталяются для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия. Источник – резервный фонд Правительства РФ.

Ранее Росавиация сообщала о готовности выделить АТК «Ямал» ещё 900 млн рублей.

«Государственная поддержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года. <…> За апрель-сентябрь 2022 года в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по данной программе субсидирования выплачено 91 млрд рублей. В целях реализации данной программы в ноябре текущего года будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии. Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 100 млрд руб», – уточняют в Росавиации.

Салехард, Наталья Ефремова

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