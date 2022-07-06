Власти Ноябрьска заказывают на день города FILATOV&KARAS и «Дискотека Авария»

В Ноябрьске в День города выступят 2 современные группы, а также коллектив «Дискотека Авария». Концерты оплатит «Городской Дворец культуры и кино «Русь». Праздник пройдёт 3 сентября 2022 года.

Первый гость – проект «FILATOV&KARAS». Их выступление организует тюменский предприниматель Дмитрий Кузьмин за 3,1 млн рублей. Второй гость – Galibri & Mavik. Их концерт будет стоить 1,5 млн рублей, его организует местный бизнесмен Николай Иванцов, компания «Иннорд». Группу «Дискотека авария» также привезёт Дмитрий Кузьмин. Её выступление будет самым дорогим – оно обойдётся в 5 млн рублей.

Место выступления – центральная сцена у здания администрации города.

Источник финансирования – субсидии на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Ноябрьска».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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