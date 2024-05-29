FILATOV & KARAS порадуют жителей Лабытнанги за 4 млн рублей

В Лабытнанги на праздновании 156-летия города выступит группа FILATOV & KARAS. Учреждение «Централизованная клубная система» заключило договор на организацию выступления артистов. Сума договора – 3,9 млн рублей.

Выступление состоится 14 сентября 2024 года на площади Нака.

Организатор должен выплатить артистам гонорар, обеспечить перелёт, причём лететь исполнители хитов должны через бизнес-зал в Москве и вип-зал в Салехарде.

FILATOV & KARAS выступали в 2022 году в Ноябрьске. Тогда выступление группы обошлось бюджету в 3,1 млн рублей.

14 сентября гостей дня города в Лабытнанги также ждёт выступление кавер – группы VODOO PEOPLE. За организацию её концерта учреждение заплатит 628 тыс. рублей.

Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube