FILATOV & KARAS порадуют жителей Лабытнанги за 4 млн рублей

В Лабытнанги на праздновании 156-летия города выступит группа FILATOV & KARAS. Учреждение «Централизованная клубная система» заключило договор на организацию выступления артистов. Сума договора – 3,9 млн рублей.
Выступление состоится 14 сентября 2024 года на площади Нака.
Организатор должен выплатить артистам гонорар, обеспечить перелёт, причём лететь исполнители хитов должны через бизнес-зал в Москве и вип-зал в Салехарде.
FILATOV & KARAS выступали в 2022 году в Ноябрьске. Тогда выступление группы обошлось бюджету в 3,1 млн рублей.
14 сентября гостей дня города в Лабытнанги также ждёт выступление кавер – группы VODOO PEOPLE. За организацию её концерта учреждение заплатит 628 тыс. рублей.
Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова
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