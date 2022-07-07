Полгода в колонии проведёт житель Ямала, из-за окурка которого начался пожар и умер мужчина

В Надымском районе осудили мужчину, который намеренно устроил поджог в доме своего знакомого. В итоге приятель скончался от отравления угарным газом. Злоумышленник должен провести 6 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщает 7 июля 2022 года следственное управление СК Ямала.

ЧП случилось 23 ноября 2021 года. Сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу ул. Энергетиков, д. 31 в посёлке Пангоды. Огонь вспыхнул из-за непотушенного окурка.

«В результате пожара в своей квартире погиб от острого отравления окисью углерода 50-летний мужчина. В ходе выяснения обстоятельств его смерти, а также причин пожара установлено, что поджог совершил 38-летний знакомый погибшего, который бросил непотушенный окурок в кучу мусора, лежащего в непосредственной близости от квартиры потерпевшего», – напоминают обстоятельства трагедии следователи.

Поджигатель признан виновным в причинении смерти по неосторожности ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Надым, Наталья Ефремова

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