В ямальском селе появится улица в честь скончавшегося тюменского спикера Корепанова

В райцентре Шурышкарского района – селе Мужи – может появиться улица, названная в честь умершего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Такое предложение высказали местные чиновники. Его вынесут на общественное обсуждение, которое состоится 25 июля 2022 года, сообщают в администрации района.

Именем тюменского депутата предлагают назвать одну из двух новых улиц в селе. На них планируется возведение частных жилых домов. Под ИЖС размежеваны 118 участков, 76 из которых определены для многодетных семей.

«Есть предложение назвать одну из этих улиц именем Сергея Корепанова – выдающегося государственного деятеля, нашего земляка, который долгое время трудился в Шурышкарском районе, с 1998 года он был бессменным председателем Тюменской областной Думы. Это будет новая современная улица, здесь будет проживать много молодёжи», – заявил глава Шурышкарского района Олег Попов, которого цитируют на сайте муниципалитета.

Муниципальные чиновники добавляют, что улица Корепанова должна стать одной из самых длинных в селе Мужи, параллельно ей закладывается улица Юрия Афанасьева – писателя, уроженца Шурышкарского района.

Дорогу и проведение электричества запланировали на следующий год.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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